«Атлетико» занимает первое место в группе D, набрав 7 очков после трёх матчей. «Байер» на последней строчке, не сумев набрать ни одного балла.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Хоккей Овечкин и «Вашингтон» переиграли соперников из «Калгари» Матчем в канадском Калгари между местными "Флеймз" и гостями из "Вашингтон Кэпиталз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.