Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Атлетико» победил «Эспаньол» и вышел на третье место в примере

Атлетико — Эспаньол
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
18′
Налдо Перейра
Дидак Вила
38′
Серхи Дардер
Анхель Корреа
45′+1′
45′+4′
Налдо Перейра
Альваро Мората
58′
59′
У Лэй
Виктор Кампусано
Сауль Ньигес
60′
64′
Виктор Кампусано
72′
Виктор Санчес
Оскар Мелендо
Витоло
Тома Лемар
75′
Альваро Мората
Диего Коста
80′
Томас Парти
85′
Анхель Корреа
Маркос Льоренте
89′
Коке
90′+2′
«Атлетико» на своем поле одержал победу над «Эспаньолом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Анхель Корреа, Альваро Мората и Коке. За гостей отличился Серхи Дардер.
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