Футболисты мадридского "Атлетико" прибыли в Москву на матч второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Испанская команда сыграет со столичным "Локомотивом".

«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом»

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