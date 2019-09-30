Лига чемпионов
Газета.Ru«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом»
Футболисты мадридского "Атлетико" прибыли в Москву на матч второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Испанская команда сыграет со столичным "Локомотивом".
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Здоровье
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.
Вести.Ru 09:01
Политика
Путин приехал в Париж попрощаться с Жаком Шираком
Российский президент Владимир Путин приехал в Париж для того, чтобы проститься с экс-главой Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
Газета.Ru 05:25
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 27 сентября в 10:11
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Экономика
Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.
ФАН 05:15
Политика
Путин проведет в Ереване 1 октября встречи с Роухани и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического совета, который состоится в Ереване 1 октября, проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани.
ТАСС 08:25
Происшествия
Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя «Рольфа»
Мосгорсуд посчитал законным заочный арест основателя крупнейшего в РФ автодилера "Рольф" Сергея Петрова, оставив прежнее решение суда без изменений, сообщает РИА Новости.
Российская газета 09:41
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Наука
В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц микропластика
Ugpressa.ru вчера в 03:44
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
Чемпионат вчера в 19:15
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Спорт
Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой
Сразу несколько спортсменок, которых на стартовой позиции показали с разных ракурсов, включая вид сзади и снизу, высказали претензии организаторам, сообщает немецкое издание Bild.
Вести.Ru 08:15