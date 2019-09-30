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Газета.RuГазета.Ru«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом»

Локомотив — Атлетико
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Футболисты мадридского "Атлетико" прибыли в Москву на матч второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Испанская команда сыграет со столичным "Локомотивом".
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