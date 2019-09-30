Лига чемпионов
News.ruЧорлука заявил об отсутствии страха перед «Атлетико»
Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико». Нет, мы весь прошлый год старались, вышли на такие высокие позиции.
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с чего всё началось
Мадридский «Атлетико» прибыл в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», сообщает официальный «твиттер» испанского клуба.Чемпионатвчера в 19:54
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