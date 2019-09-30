с чего всё началось

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико». Нет, мы весь прошлый год старались, вышли на такие высокие позиции.

Чорлука заявил об отсутствии страха перед «Атлетико»

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