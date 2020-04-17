Коронавирус
Metaratings«Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Примера не будет доиграна
«Атлетико» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21, если нынешний сезон Примеры, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.
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Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Здоровье
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45