«Атлетико» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21, если нынешний сезон Примеры, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

«Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Примера не будет доиграна

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