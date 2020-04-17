Коронавирус

MetaratingsMetaratings«Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Примера не будет доиграна

«Атлетико» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21, если нынешний сезон Примеры, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.
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СМИ: «Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ-2020/21

Матч ТВ11:58

«Атлетико» может попасть в Лигу чемпионов с шестого места

Спорт-Экспресс09:20

СМИ: УЕФА готов допустить «Атлетико» к следующему сезону ЛЧ с 6-го места в Ла Лиге

Sport24.ru10:34

«Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Примера не будет доиграна

Metaratings10:10

«Атлетико» пригласят в ЛЧ, если Ла Лигу завершат досрочно. Клуб на 6-м месте в таблице

Sports.ru08:45

УЕФА наградит «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов

ProstoProSport07:32

«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании

Газета.Ru04:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
193
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,9K
Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,5K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
5
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
1
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
37
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
15
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер 03:50
14
Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
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Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
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Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
824
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
80
Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
34
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
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Экономика

ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
1,9K
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
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