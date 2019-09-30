Лига чемпионов
Нева СпортСимеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов. На предматчевой пресс-конференции Симеоне заявил, что «Локомотив» сейчас показывает качественный футбол.
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Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
По оценке исследователей, наибольшая сила укуса T. Rex составляла 64 тыс. ньютонов или 7,1 тонн.
Дилетант 07:15
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв на военную службу
"В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек", - сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
РИА Новости 17:24
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Авто
Пикап Nissan Titan обновился и стал мощнее
В салоне пикапа появилась мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и возможностью раздачи Wi-Fi на шесть устройств.
Tvoe-avto.com 27 сентября в 12:56
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах
С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
РБК 03:50
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22