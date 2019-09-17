Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Атлетико» ушел от поражения в матче с «Ювентусом»

Атлетико — Ювентус
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
15′
Блез Матюиди
48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
60′
65′
Блез Матюиди
69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
70′
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
76′
Ренан Лоди
Витоло
76′
80′
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
Диего Коста
83′
87′
Миралем Пьянич
Аарон Рэмзи
Эктор Эррера
90′
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионом мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Напомним, именно эти команды выступают в одной группе с московским «Локомотивом».
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