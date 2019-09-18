Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. У хозяев мячи забили Стефан Савич и Эктор Эррера.

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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