Футбол
Чемпионат«Атлетико» ведёт переговоры по 17-летней звезде «Фламенго» Рейньеру
Восходящая звезда бразильского футбола полузащитник «Фламенго» Рейньер Жезус может в скором времени переехать в Европу. Как сообщает AS, заполучить 17-летнего игрока намерен мадридский «Атлетико». В настоящее время «матрасники» ведут переговоры с бразильским клубом.
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