Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты

Атлетико — Байер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
Марио Эрмосо
15′
38′
Карим Бельараби
Коке
54′
Анхель Корреа
Тома Лемар
62′
Коке
Альваро Мората
70′
76′
Кай Хавертц
Паулиньо
Альваро Мората
78′
84′
Керем Демирбай
Лукас Аларио
90′+2′
Свен Бендер
Александар Драгович
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Байер». Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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