Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту

Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
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«Атлетико» запускает собственную криптовалюту

Sport24.ru07:50

«Атлетико» запустит собственную криптовалюту

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«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту

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«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту

Sportbox.RU10:14

Футбольный клуб «Атлетико Мадрид» запустит собственный токен для фанатов

РБК10:28
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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

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В Великобритании снимут сериал об Александре Литвиненко

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Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
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