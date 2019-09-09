Футбол
Матч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Экономика
ПФР оценил предложенную Минфином новую систему пенсионных накоплений
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что ПФР поддерживает предложенные Минфином преобразования системы добровольных пенсионных накоплений.
Взгляд.ру 09:49
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Life.ru вчера в 13:13
Общество
Наркологи против: эксперты жестко раскритиковали российское пиво
В России напиток не соответствует высоким стандартам качества, уверен главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
ТВ Центр 10:14
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Гаджеты
LG почти прекратила поставки своих смартфонов в Россию
Как пишет «АСТЕРА», в первом полугодии 2019 года корейский производитель в РФ реализовал всего 5 тыс. новых смартфонов.
Газета DAILY 09:57
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Гаджеты
Nintendo запатентовала «гибкие» контроллеры Joy-Con для Switch
Компания Nintendo подала в США заявку на патент «гибких» контроллеров к консоли Switch. Об этом 9 сентября сообщил портал Enganget.
REGNUM 02:45
Авто
Владельца «Приоры» на колесах оштрафовали в Краснодаре
Краснодарские известия 09:22
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента
Американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, однако ЦРУ назвало эти утверждения "неточными".
ТАСС 09:59
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Транспорт
Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»
В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем
Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.
Bimru.ru 06:18
Космос
Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы
Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
Капитал страны 09:43
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Общество
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета 08:36