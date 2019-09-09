Футбол
Матч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
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Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Lenta.ru 09:14
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Политика
Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
РИА Новости 12:00
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
Футбол
Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.
Чемпионат 12:31
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:14
Политика
В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию
Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
Аргументы недели 11:41
Политика
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.
RT на русском 12:05
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Космос
В египетских пирамидах обнаружили технологии пришельцев
Конспирологи считаю, что интерес пришельцев в египетских пирамидах вполне обоснован, поскольку в недрах строения находятся технологии внеземной цивилизации, которые испускают радиосигналы в космос.
Территория новостей 11:54