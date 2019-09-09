Футбол
Матч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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МК-Спорт 11:24
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В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
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Политика
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Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Интернет
Telegram выложил тестовую версию своего блокчейна
Разработчики проекта Telegram Open Network (TON) опубликовали код для запуска тестовой сети своего блокчейна.
Телеканал RTVI 07:34
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Болельщики «Уфы» выбрали лучшего игрока в августе
Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:06
Музыка
Чеченских артистов задержали на две недели за их песни
С критикой творчества Аюба Вахарагова и других местных артистов в июле выступил министр культуры Чечни Ходж-Бауди Дааев, заявивший о том, что чеченские песни могут «идти в народ» только после одобрения специального экспертного комитета.
Lenta.ru 11:01
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Здоровье
Российский диетолог порассуждала о вреде шоколадных шариков для детей
Если ребенок позавтракает шоколадными шариками, то у него сразу повысится уровень глюкозы в крови, а затем быстро упадет.
Lenta.ru 11:25
Происшествия
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова
Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.
Российская газета 09:31
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском вчера в 10:21
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
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Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов
Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08