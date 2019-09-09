Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту

Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
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«Атлетико» запускает собственную криптовалюту

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Футбольный клуб «Атлетико Мадрид» запустит собственный токен для фанатов

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