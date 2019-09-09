Футбол
Матч ТВ«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios. По информации Inside World Football, стороны уже имеют договоренности в данном вопросе. Сообщается, что стоимость фан-токенов составит два евро.
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
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Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
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Коммерсантъ 04:13
Экономика
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Газета.Ru 11:35
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Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
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ТАСС 13:20
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
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На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019
На этой неделе на Украине в Международном центре миротворчества и безопасности стартуют международные маневры НАТО Rapid Trident 2019.
Новостной фронт 10:54
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Космос
Индия может через 10 лет создать на Луне станцию
Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.
Аргументы недели 01:30
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
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В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
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Хоккей
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Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Политика
Россия захотела перенести штаб-квартиру ООН из США
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.
Lenta.ru 13:50
Авто
Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС
Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18
Армия и оружие
США отложили производство новых термоядерных бомб
В США на полтора года отложили серийное производство новых термоядерных бомб B61-12.
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20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
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Популярная механика 06 сентября в 20:02
Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27