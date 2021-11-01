Силы НМ ДНР окружили группу из нескольких десятков спецназовцев ВС Украины

На фоне событий, которые разворачиваются сейчас в Донбассе, СМИ распространили сообщение о том, что в окружение Народной милиции ДНР якобы оказался украинский спецназ, который несколько дней назад занял село Старомарьевка.