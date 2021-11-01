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Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
РИА Новости
"Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона", — рассказала она.
РИА Новости
Выводы будут рассмотрены командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом.
ТАСС
После инцидента подлодка отправилась в порт острова Гуам, где остается до сих пор.
НТВ

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Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
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