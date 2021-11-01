Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
На фоне событий, которые разворачиваются сейчас в Донбассе, СМИ распространили сообщение о том, что в окружение Народной милиции ДНР якобы оказался украинский спецназ, который несколько дней назад занял село Старомарьевка.