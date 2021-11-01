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Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой. Об этом заявила официальный представитель 7-го флота Хейли Симс.В источнике

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Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
RT на русском18:22
USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой
Lenta.ru21:29
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Российская газета18:28
Атомная субмарина США столкнулась в Тихом океане с подводной горой
РБК22:08
Атомная подлодка США столкнулась в октябре в Южно-Китайском море с подводной горой
ТАСС18:16
Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
РИА Новости18:15
7-й флот США оправдался за аварию атомной подлодки Connecticut
ИА Красная Весна18:53

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