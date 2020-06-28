Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, предает РИА Новости.

Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

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