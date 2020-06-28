Армия и оружие
REGNUMАтомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, предает РИА Новости.
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Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.РИА Новостивчера в 20:29
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Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
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Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
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Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
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Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
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Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding
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Байден заявил, что Трамп предал военных США
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Газета.Ru вчера в 23:16
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США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
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Тюменский врач получила награду от Минздрава РФ
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Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
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РБК вчера в 17:02
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РИА Новости 01:12
Политика
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
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Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
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Общество
В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
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REGNUM вчера в 05:00
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
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ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
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Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
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