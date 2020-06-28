Армия и оружие

REGNUMREGNUMАтомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, предает РИА Новости.
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Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки «Казань»

Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новостивчера в 20:29

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Названы сроки передачи подлодки «Казань» Военно-морскому флоту России

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ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года

РБКвчера в 23:49

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РИА Новостивчера в 20:29

Назван срок передачи ВМФ России новейшей атомной подлодки «Казань»

Газета.Ruвчера в 21:59

Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

REGNUMвчера в 21:53

ВМФ России получит АПЛ «Казань» в декабре 2020 года

RT на русскомвчера в 20:49

ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года

Вести.Ruвчера в 22:43
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

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В России за сутки зарегистрировали 6 791 новый случай заражения коронавирусом, погибли 104 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.
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РБК вчера в 10:33
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
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Футбол

Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски, последним клубом которого была «Виктория Пльзень», скончался в возрасте 40 лет.
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Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
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Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
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На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

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