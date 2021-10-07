«Подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой», – передает USNI News
Скрининг образцов, собранных у диких животных в Хоккайдо с 2010 по 2020 год, обнаружил антитела к новому вирусу у местных оленей и енотов, а РНК Йезо нашли у трех основных видов клещей на острове: Haemaphysalis megaspinosa, Ixodes ovatus и Ixodes persulcatus.
Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала работу олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Газопровод «Северный поток — 2» можно будет эксплуатировать на основе соглашений Германии и США о гарантиях Украине, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» («АдГ») в Бундестаге.