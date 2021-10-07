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Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой.
ТАСС
При столкновении пострадали несколько моряков на борту подводной лодки.
РБК
Сама подлодка "остается в безопасном и стабильном состоянии".
ТАСС
Неназванное официальное лицо заявило Navy Times, что, по первым данным, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой или кораблем.
Интерфакс

С чего всё началось

«Подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой», – передает USNI News
.

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