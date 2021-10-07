В Японии зарегистрировали случаи заражения ранее неизвестным ортонайровирусом

Скрининг образцов, собранных у диких животных в Хоккайдо с 2010 по 2020 год, обнаружил антитела к новому вирусу у местных оленей и енотов, а РНК Йезо нашли у трех основных видов клещей на острове: Haemaphysalis megaspinosa, Ixodes ovatus и Ixodes persulcatus.