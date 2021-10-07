«Подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой», – передает USNI News
Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что на космодроме Восточный, который расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, начались испытания робототехнической охранной платформы «Маркер».
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Американского музея естественной истории, Милодон (Mylodon) — наземный ленивец, обитавший в Южной Америке около 10-12 тыс. лет назад, не был строгим вегетарианцем, как его современные родственники.
Процессор Core i7-12700K из перспективной линейки Intel Alder Lake оказался быстрее конкурента — AMD Ryzen 9 5900X в графических редакторах Adobe, 6 октября сообщает портал о новинках компьютерной техники Hardware Times.