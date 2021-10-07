Гигантский ленивец Милодон употреблял не только растительную пищу, но и животный белок

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Американского музея естественной истории, Милодон (Mylodon) — наземный ленивец, обитавший в Южной Америке около 10-12 тыс. лет назад, не был строгим вегетарианцем, как его современные родственники.