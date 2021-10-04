«Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма с рабочим названием "Вызов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Кремль не располагает информацией о том, где был задержан журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" никогда не отрицал возможность переговоров с Украиной о поставках газа, это вопрос экономической целесообразности, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей сведения о «богатствах ближайшего окружения Путина» набором безосновательных утверждений.
Власти Челябинской области из-за ситуации с коронавирусом временно приостановили на территории региона массовые мероприятия в закрытых помещениях с численностью участников свыше 100, за исключением тех, где каждый участник сможет показать QR-код, свидетельствующий о наличии иммунитета к коронавирусу.