«Коммерсантъ»: бывший директор «Черкизона» Исмаилов три года жил в особняке в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиненный в организации убийств, три года свободно жил в арендованном особняке в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола.