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Атомная подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск «Циркона» из-под воды

Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны.
РИА Новости
«Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Ведомости
Ракета успешно поразила условную цель, полет соответствовал заданным параметрам.
Газета.Ru
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разрабатывается «НПО машиностроения».
РБК

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Атомная подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск «Циркона» из-под воды
РИА Новости07:23
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые запустили из-под воды
Телеканал 360°07:10
В России впервые испытали ракету «Циркон» с атомной подлодки
ТАСС02:25
МО РФ: экипаж подлодки «Северодвинск» осуществил запуск ракеты «Циркон» из-под воды
ФАН07:09
ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск»
RT на русском01:51
Россия провела пуск «Циркона» с подлодки из подводного положения
Известия07:18
Подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск «Циркона» из-под воды
ТК Звезда06:56

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