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Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.
ТК Звезда27 августа в 01:28
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Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известия27 августа в 05:28
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звезда27 августа в 01:28
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUM27 августа в 02:39
Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ru27 августа в 02:02
Российская газета

Атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» устроили стрельбу в море

Российская газета27 августа в 01:33
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБК27 августа в 02:44
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россия27 августа в 00:41

В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Газета.Ru01:18
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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