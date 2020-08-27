Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
Смотрите также
Volkswagen представил дизайн электрического кроссовера ID.4
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Кремль опроверг обязательную вакцинацию от коронавируса в России
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе
Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
Подробнее о событии