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Известия
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
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Российская газета

На Тихоокеанском флоте начались учения «Океанский щит-2020»

Российская газета13:05
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известиявчера в 05:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россиявчера в 00:41
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUMвчера в 02:39
Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ruвчера в 02:02
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звездавчера в 01:28
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБКвчера в 02:44

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

В базе содержится следующая информация: адрес проживания владельца карты, его контактные данные, ФИО, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок, до которого она действует, наименование платежной системы, название выпустившего карту банка.
Evo-rus.com04:01
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