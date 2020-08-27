Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
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Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
Подробнее о событии
Атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» устроили стрельбу в море
Российская газета27 августа в 01:33
Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море
Интерфакс - Россия27 августа в 00:41