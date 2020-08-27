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Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
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Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ru27 августа в 02:02
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБК27 августа в 02:44
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUM27 августа в 02:39
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известия27 августа в 05:28
Российская газета

Атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» устроили стрельбу в море

Российская газета27 августа в 01:33
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звезда27 августа в 01:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россия27 августа в 00:41

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ в ходе проверки по поручению президента России Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) нашла нарушения законодательства о приватизации.
ТАССвчера в 09:43
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Тихановская допустила участие России в разрешении кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 29 августа 2020, 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.
REGNUM01:05
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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