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Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.
ТК Звезда27 августа в 01:28
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Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ru27 августа в 02:02
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известия27 августа в 05:28
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБК27 августа в 02:44
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUM27 августа в 02:39
Российская газета

На Тихоокеанском флоте начались учения «Океанский щит-2020»

Российская газетавчера в 13:05
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звезда27 августа в 01:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россия27 августа в 00:41

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Состояние детской поликлиники №4 Оренбурга далеко от идеала

Получается, что на протяжении пяти лет минздрав знает о проблеме с несущей конструкцией в детской поликлинике и никаких мер по восстановлению, приведению их в работоспособное состояние не принимает, - возмущен Дмитрий Болдырев.
Orenday.ruвчера в 08:29

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС00:11