Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
Смотрите также
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
В России с 1 сентября отменят часть пособий на детей и по безработице
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
3D-модель черепа зародыша динозавра помогла установить необычный факт
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Премьера фильма «Вратарь галактики» состоялась в Севастополе
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере»
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере»
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
С чего всё началось
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.
ТК Звезда27 августа в 01:28
Подробнее о событии
Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море
Интерфакс - Россия27 августа в 00:41