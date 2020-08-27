Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
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Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
С чего всё началось
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.
ТК Звезда27 августа в 01:28
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Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море
Интерфакс - Россия27 августа в 00:41