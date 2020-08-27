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Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.
ТК Звезда27 августа в 01:28
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Российская газета

На Тихоокеанском флоте начались учения «Океанский щит-2020»

Российская газетавчера в 13:05
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звезда27 августа в 01:28
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБК27 августа в 02:44
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUM27 августа в 02:39
Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ru27 августа в 02:02
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известия27 августа в 05:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россия27 августа в 00:41

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс26 августа в 19:02
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США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

Стоит отметить, что перспектива победы Байдена и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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