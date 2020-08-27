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Известия
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
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Российская газета

На Тихоокеанском флоте начались учения «Океанский щит-2020»

Российская газета13:05
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известиявчера в 05:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россиявчера в 00:41
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUMвчера в 02:39
Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ruвчера в 02:02
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звездавчера в 01:28
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБКвчера в 02:44

Финал отборочного тура на «Детское Евровидение» пройдет 25 сентября

Финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в Москве 25 сентября, "Академия Игоря Крутого" начала отбор участников, сообщила РИА Новости пресс-служба академии.
РИА Новости12:28

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
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Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17