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Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.В источнике
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Российская газета

На Тихоокеанском флоте начались учения «Океанский щит-2020»

Российская газетавчера в 13:05
Известия

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

Известия27 августа в 05:28
Интерфакс - Россия

Атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

Интерфакс - Россия27 августа в 00:41
REGNUM

Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море

REGNUM27 августа в 02:39
Вести.Ru

«Варяг» и подлодка «Омск» отстрелялись ракетами в Беринговом море

Вести.Ru27 августа в 02:02
ТК Звезда

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

ТК Звезда27 августа в 01:28
РБК

Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

РБК27 августа в 02:44

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17