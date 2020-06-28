Армия и оружие
ИА Красная ВеснаАтомную подлодку «Казань» передадут ВМФ РФ в декабре 2020 года
Модернизированную атомную подлодку «Казань» передадут на вооружение военно-морского флота РФ в декабре 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 28 июня, сообщает РИА Новости.
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Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.РИА Новостивчера в 20:29
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