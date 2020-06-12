Армия и оружие
RT на русскомАтомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом информирует Министерство обороны.
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Подводная лодка «Князь Владимир» официально передана в состав ВМФ России
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