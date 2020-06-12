Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомАтомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом информирует Министерство обороны.
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

Вести.Ru05:12

Атомная подлодка «Князь Владимир» стала частью ВМФ

Вечерняя Москва05:46

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ РФ

Российская газета05:34

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ

РИА Новости05:30

АПЛ «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ РФ в День России

News.ru05:07

Подводная лодка «Князь Владимир» официально передана в состав ВМФ России

Политическая Экспертиза04:57

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

ТАСС04:56
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
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Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
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Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян

Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан.
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В Свердловской области выявили ещё 320 случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 12 июня 2020, 10:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых 320 случаях выявления вируса SARS-CoV-2.
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Общество

Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon

Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».
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Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Общество

Москвичи начали активно скупать авиабилеты после отмены самоизоляции

С 9 июня москвичи могут свободно передвигаться по городу. В столице отменили режимы пропусков и самоизоляции.
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун пережила удар молнии

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Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg.
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Общество

«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
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Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости вчера в 12:12
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Вышел трейлер финального сезона сериала «Тьма»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Тьма».
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Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
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Спорт

65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования

Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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«АвтоВАЗ» начал предсерийное производство обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к предсерийной сборке обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 10:12
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Жена Икарди: В футболе женщин воспринимают как посудомоек

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ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства

Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
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