Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАтомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США

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Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

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Атомный американский «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

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