Армия и оружие
ИзвестияАтомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Хоккей
Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Политика
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Авто
Россияне лишились седана Geely Emgrand GT
Компания Geely прекратила продажи в России седана Emgrand GT.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным
«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.
Единоборства
Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии
Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Происшествия
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Здоровье
Врачи оценили риск заразиться гриппом для владельцев бороды и усов
Владельцам бороды и усов стоит тщательнее ухаживать за ними в период простуд и гриппа или сбрить их, так как в растительности на лице могут размножаться вирусы и бактерии, сообщил главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».
Политика
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта
По мнению Жириновского, из Европы в нашу страну идут товары низкого качества, поскольку на Западе считают, что жители РФ - «люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы».
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Здоровье
На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Происшествия
В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку
Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.