Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАтомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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Атомный американский «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Газета.Ruвчера в 21:49

В иностранных армиях

Красная звезда05 декабря в 07:20

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Российская газетавчера в 18:57

В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США

Росбалт05 декабря в 18:21

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Аргументы и Факты05 декабря в 17:24

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Известиявчера в 21:05

США: Авианосцы пожирают друг друга в войне вчерашнего дня

Царьград05 декабря в 01:31
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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Заводящий спартаковского стадиона прокомментировал массовые аресты

Заводящий спартаковского стадиона "Открытие Арена" Валерий Бевз (Валера Амиго) прокомментировал массовые аресты болельщиков красно-белых, которые проходили на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 02:29
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Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
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Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
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В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Армия и оружие

Украинские Су-27 сопроводили крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
Военное обозрение 01:07
Космос

NASA отправит на Луну женские манекены

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Здоровье

Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
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Футбол

Зенит — Динамо 3:0

ProstoProSport вчера в 09:25
Политика

Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»

Мероприятие состоится 9 декабря. Меркель также собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ вчера в 06:50
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Киберспорт

В Доте вышел патч 7.23c. Изменили предметы, понерфили Абаддона

Valve выпустила обновление 7.23c для Dota 2. Некоторые общие изменения Опыт с аутпостов уменьшен с 25 в минуту до 18.Таланты на опыт 10 уровня ослаблены с 20/25/30/40 (большинство были 25/30) до 20%Таланты 15 уровня на опыт ослаблены с 35/40/50 до 35 Продолжительность работы глифа на крипов уменьшена с 7 до 4 секунд.
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Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
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Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма

Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
ProstoProSport 01:15
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru вчера в 07:42
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Религия

В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
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Армия и оружие

В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ

Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости вчера в 08:16
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Политика

Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
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Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
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Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены

Солист российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с "Газетой.Ru" отказался комментировать помолвку бывшей жены Марины Банковой.
Газета.Ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
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