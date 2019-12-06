Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

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Киберспорт В Доте вышел патч 7.23c. Изменили предметы, понерфили Абаддона Valve выпустила обновление 7.23c для Dota 2. Некоторые общие изменения Опыт с аутпостов уменьшен с 25 в минуту до 18.Таланты на опыт 10 уровня ослаблены с 20/25/30/40 (большинство были 25/30) до 20%Таланты 15 уровня на опыт ослаблены с 35/40/50 до 35 Продолжительность работы глифа на крипов уменьшена с 7 до 4 секунд.

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Футбол Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.

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