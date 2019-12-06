Армия и оружие
ИзвестияАтомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Аргументы и Факты05 декабря в 17:24
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