Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

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