Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") в четверг, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

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На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения. 5 декабря он проплыл через пролив Гибралтар. Эта информация была обнаружена в системе наблюдения за перемещением кораблей AIS.

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