Армия и оружие
Discover24Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения. 5 декабря он проплыл через пролив Гибралтар. Эта информация была обнаружена в системе наблюдения за перемещением кораблей AIS.
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с чего всё началось
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") в четверг, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.Интерфакс05 декабря в 16:24
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Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Аргументы и Факты05 декабря в 17:24
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