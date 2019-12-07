Армия и оружие

Discover24Discover24Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения. 5 декабря он проплыл через пролив Гибралтар. Эта информация была обнаружена в системе наблюдения за перемещением кораблей AIS.
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Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") в четверг, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
Интерфакс05 декабря в 16:24

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Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Аргументы и Факты05 декабря в 17:24

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Известиявчера в 21:05

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Российская газетавчера в 18:57

В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США

Росбалт05 декабря в 18:21

Атомный американский «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Газета.Ruвчера в 21:49

В иностранных армиях

Красная звезда05 декабря в 07:20

США: Авианосцы пожирают друг друга в войне вчерашнего дня

Царьград05 декабря в 01:31
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
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В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»

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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

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REGNUM 05:19
Хоккей

Полиция обыскала автобус с болельщиками хоккейного «Трактора»

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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru вчера в 12:49
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В пресс-службе администрации Липецка объяснили появление видео, на котором мэр города Евгения Уваркина нецензурно отзывается о строителях, которых нет на рабочих местах, передает "Говорит Москва".
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RT на русском 05:35
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Хавбек столичного "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал в интервью клубной пресс-службе о желании встретиться с бойцом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Газета.Ru 03:39
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Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
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Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

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Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
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Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
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Названа новая причин возникновения рака

Международная группа исследователей выявила ранее неизвестную причину возникновения онкологических заболеваний.
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Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
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