Армия и оружие

Discover24Discover24Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения. 5 декабря он проплыл через пролив Гибралтар. Эта информация была обнаружена в системе наблюдения за перемещением кораблей AIS.
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Атомный американский «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Газета.Ruвчера в 21:49

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Известиявчера в 21:05

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Российская газетавчера в 18:57

В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США

Росбалт05 декабря в 18:21

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

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