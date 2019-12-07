Армия и оружие
Discover24Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения. 5 декабря он проплыл через пролив Гибралтар. Эта информация была обнаружена в системе наблюдения за перемещением кораблей AIS.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Аргументы и Факты05 декабря в 17:24
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы.
Футбол
Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
Авто
Представлен рестайлинговый Opel Insignia
Компания Opel представила лифтбек и универсал Insignia 2020 модельного года, которые в ходе рестайлинга получили небольшие внешние изменения.
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные»
Криштиану учился, как уходить от соперников, Месси тренировал только штрафные.
Здоровье
Перечислены разрушающие кишечник продукты
Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Политика
Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об «умных» счетчиках
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Гаджеты
Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до версии 1909
Корпорация Microsoft приступила к автоматическому развёртыванию Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) на устройствах, работающих под управлением Windows 10 October 2018 Update (версия 1809).
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Авто
Названы 5 ситуаций, когда нужно включать аварийку
Включенная «аварийка» является знаком опасности для иных водителей.
Гаджеты
Apple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году
Общество
Российская чиновница матом призвала волонтеров трудиться
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.