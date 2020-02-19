Общество

Газета.RuГазета.RuАтомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что один из гребных электродвигателей (ГЭД) ледокола "Арктика" вышел из строя во время прохождения швартовых испытаний.
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с чего всё началось

«Арктика» теряет мощность

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который сломался в начале февраля в ходе швартовых испытаний, видимо, не удастся восстановить, рассказали источники "Ъ".
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СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем

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