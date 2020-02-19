Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который сломался в начале февраля в ходе швартовых испытаний, видимо, не удастся восстановить, рассказали источники "Ъ".

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров. Этот корабль стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220.

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

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