Общество

REGNUMREGNUMАтомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров. Этот корабль стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220.
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с чего всё началось

«Арктика» теряет мощность

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который сломался в начале февраля в ходе швартовых испытаний, видимо, не удастся восстановить, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Piter.tv03:12

«Арктика» теряет мощность

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем

РБК02:40

Двигатель на ледоколе «Арктика» признали не подлежащим восстановлению

Петербургский дневник01:33

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

REGNUM00:36

«Ъ»: двигатель на ледоколе «Арктика» признан не подлежащим восстановлению

ТАССвчера в 23:43

Ледокол «Арктика» могут сдать с задержкой на полгода из-за неисправного двигателя

78.ru03:05
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Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:21
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Astera 17 февраля в 15:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 20:42
Игры

THQ Nordic запускает в разработку ремейк Gothic

Мир фантастики 03:18
Политика

Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Lenta.ru 17 февраля в 20:00
Политика

Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
REGNUM 03:51
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Общество

В Роструде рассказали о порядке оплаты предпраздничных выходных

"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", - рассказали в Роструде.
РЕН ТВ 03:55
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Наука

В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры

Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
Planet Today вчера в 03:10
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv 04:12
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 00:13
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru 17 февраля в 10:11
Фигурное катание

Умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известия 17 февраля в 17:58
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Армия и оружие

Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет

Из аэропорта Дамаска в среду вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:01
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