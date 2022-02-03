Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию.
"Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений", - говорится в заявлении.
В письме Союза театральных деятелей (СТД), опубликованном на сайте организации, говорится, что этот проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине».