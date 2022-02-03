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Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме.
Интерфакс
"Регулятор признал правила информационной системы ООО "Атомайз" и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству", - сказано в сообщении Банка России.
Finam.Ru
Экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов.
Финмаркет
Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА.
Finam.Ru

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