Российская токенизационная платформа Atomyze (ООО "Атомайз"), одним из инвесторов которой является компания "Интеррос" Владимира Потанина, получила от Банка России статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Большая часть полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Apple направила к членам Судебного комитета Сената США письмо, в котором требует отменить новый антимонопольный закон – он разрешит загружать iOS-приложения из альтернативных источников, а не только из фирменного магазина App Store.