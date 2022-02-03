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Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

Российская токенизационная платформа Atomyze (ООО "Атомайз"), одним из инвесторов которой является компания "Интеррос" Владимира Потанина, получила от Банка России статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Интерфакс
"Регулятор признал правила информационной системы ООО "Атомайз" и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству", - сказано в сообщении Банка России.
Finam.Ru
Экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов.
Финмаркет
Уточняется, что платформа не будет задействована в обороте криптовалют.
56orb.ru

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