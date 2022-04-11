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«Атон» предупредил об угрозе Энергетической стратегии России из-за запрета поставок СПГ

По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.
РИА Новости
Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России.
РИА Новости
Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).
РИА Новости
Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти РФ неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.
ПРАЙМ

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