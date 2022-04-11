Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, поддержавшего киевские власти, приехать в Крым и побывать на месте греческой деревни Лаки, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.