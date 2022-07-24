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«Атон» введет комиссию в 5% за хранение валюты на брокерских счетах

Брокер «Атон» введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро с 26 июля, швейцарских франков и британских фунтов стерлингов — с 29 июля.
Коммерсантъ
Комиссия не будет взиматься с суммы вложений меньше $1000.
Forbes
Для счетов в рублях и юанях условия остаются прежними: комиссия на остаток на счёте в юанях не взимается, в рублях начисляется плата на остаток — 6,5%, пишет Forbes.
Говорит Москва
В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах.
Frank Media

Подробнее о событии

«Атон» введет комиссию за хранение четырех валют на счете
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Брокер «Атон» введет комиссию за хранение валюты на счетах
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«Атон» предупредил о комиссии за хранение валюты на брокерских счетах
Ведомости04:51
«Атон» вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете
ТАСС05:09
«Атон» введет комиссию в 5% за хранение валюты на брокерских счетах
Коммерсантъ04:24
«Атон» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете
Forbes03:21
«Атон» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете
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