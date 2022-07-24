Коммерсантъ«Атон» введет комиссию в 5% за хранение валюты на брокерских счетахБрокер «Атон» введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро с 26 июля, швейцарских франков и британских фунтов стерлингов — с 29 июля.КоммерсантъКомиссия не будет взиматься с суммы вложений меньше $1000.ForbesДля счетов в рублях и юанях условия остаются прежними: комиссия на остаток на счёте в юанях не взимается, в рублях начисляется плата на остаток — 6,5%, пишет Forbes.Говорит МоскваВ последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах.Frank MediaЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Атон» введет комиссию за хранение четырех валют на счетеКомпания04:26Брокер «Атон» введет комиссию за хранение валюты на счетахInc. Russia05:07«Атон» предупредил о комиссии за хранение валюты на брокерских счетахВедомости04:51«Атон» вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счетеТАСС05:09«Атон» введет комиссию в 5% за хранение валюты на брокерских счетахКоммерсантъ04:24«Атон» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счетеForbes03:21«Атон» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счетеРБК Инвестиции02:32Показать ещёОценить14Поделиться