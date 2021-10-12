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Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров

По итогам января—июня 2021 года сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку крупнейших российских ритейлеров, где занимали два последних места, свидетельствуют данные Infoline.
Коммерсантъ
По оценкам аналитиков, год к году выручка Auchan сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд руб.
Коммерсантъ
Теперь девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд руб. (без НДС), а десятую строчку — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд руб.
Коммерсантъ
Сеть пыталась развивать более мелкие форматы, конкурировать с «Пятерочкой» (входит в X5 Group), но существенных результатов в непрофильном бизнесе Auchan достичь не удалось, отметил Федяков.
Forbes

С чего всё началось

Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров
Смена потребительских предпочтений повлияла на рейтинг крупнейших ритейлеров в России. По итогам первой половины 2021 года основные сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку игроков по объему выручки, а их места заняли маркетплейс Ozon и жесткий дискаунтер «Светофор».
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