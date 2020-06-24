Общество

ВедомостиВедомостиAudi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.
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Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США

РИА Новостивчера в 17:47

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

РБКвчера в 16:08

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

ТАССвчера в 12:09

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими

Znak.comвчера в 14:03

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Lenta.ruвчера в 13:53

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

URA.Ruвчера в 13:18

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Газета.Ruвчера в 15:45
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

РИА Новости вчера в 08:01
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Экономика

С 1 июля экономика России останется без господдержки

Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews 23 июня в 07:57
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Происшествия

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Общество

Доктор Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 02:11
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Космос

Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA

Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
REGNUM вчера в 09:05
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
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Экономика

ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора

ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия 23 июня в 22:53
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Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
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Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
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Общество

В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором

По данным местных СМИ, Сопчук, являющаяся супругой депутата Госдумы Сергея Сопчука, обратилась к представителю Генпрокуратуры в перерыве заседания по делу Пушкарева после того, как прокурор упомянул в своем выступлении депутата.
РИА Новости 01:33
Общество

Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой

Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO

ГЛАС.RU вчера в 04:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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