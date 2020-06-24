Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

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