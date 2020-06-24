Общество
ВедомостиAudi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.
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Общество
Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение
Власти не могут озвучить конкретных сроков возобновления международного сообщения в РФ, поделился он.
Политика Сегодня 05:16
Общество
Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы
Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.
Газета.Ru 08:35
Общество
В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
РИА Новости 22 июня в 18:19
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Авто
Российских водителей нововведения ждут с 1 июля
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Общество
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
Dota2.ru 12:58
Экономика
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
REGNUM 15:38
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика
Суд закрыл дело экс-советника Трампа Майкла Флинна
В среду апелляционный суд округа Колумбия постановил, что дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна должно быть закрыто.
Коммерсантъ 12:58
Футбол
"Он всегда раскачивал лодку!": Семин ответил на критику Кикнадзе
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес со стороны генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 15:54
Шоу-бизнес
Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП
Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
«Не стану убиваться»: Летучая смирилась с отсутствием у нее детей
Первое время после бракосочетания Летучая очень хотела ребенка.
Радио Комсомольская правда 12:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
RT на русском 14:11
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Экономика
С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com 15:22
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Шоу-бизнес
Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию
Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23