Общество

ВедомостиВедомостиAudi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.
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Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Газета.Ru15:45

Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизме

Московский Комсомолец14:30

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

ТАСС12:09

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими

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Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Lenta.ru13:53

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

URA.Ru13:18

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомости14:07
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Газета.Ru 14:52
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
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С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
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Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму.
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Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу

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«Не стану убиваться»: Летучая смирилась с отсутствием у нее детей

Первое время после бракосочетания Летучая очень хотела ребенка.
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«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

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Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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