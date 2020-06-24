Общество

РБКРБКAudi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак. Как сообщает Deutsche Welle, поводом стали высказывания россиянки в Instagram касательно ее реакции на акцию Black Lives Matter.
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Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Lenta.ru22:23

Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США

РИА Новости17:47

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

URA.Ru13:18

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Газета.Ru15:45

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими

Znak.com14:03

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

РБК16:08

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

ТАСС12:09
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Энергетика

Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

Evo-rus.com 05:52
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Экономика

Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы

Минфин предложил перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений.
ФедералПресс 22:54
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Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor вчера в 10:28
10
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Энергетика

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости».
РБК 13:10
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Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM 23:27
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
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Армия и оружие

В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией

В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
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Технологии

Италия и Украина вышли из российского космического проекта

VSE42.RU вчера в 22:53
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
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Игры

Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»

Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус 19:06
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
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Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru 22 июня в 12:59
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Общество

Спрогнозировано, когда Россия откроет международное авиасообщение

Россия откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка.
Росбалт 04:26
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Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
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Общество

Гидрометцентр предупредил об опасном уровне солнечного излучения

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