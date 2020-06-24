Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак. Как сообщает Deutsche Welle, поводом стали высказывания россиянки в Instagram касательно ее реакции на акцию Black Lives Matter.

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

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