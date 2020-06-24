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ВедомостиВедомости

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.В источнике
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Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

РБКвчера в 16:08

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими

Znak.comвчера в 14:03

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомостивчера в 14:07

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Газета.Ruвчера в 15:45

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Lenta.ruвчера в 13:53

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

URA.Ruвчера в 13:18

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

ТАССвчера в 12:09
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Crew Dragon вернется на Землю в августе

Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».
Crew Dragon вернется на Землю в августе
МИР 24вчера в 16:17
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новостивчера в 20:12

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБКвчера в 12:58
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Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфоросвчера в 08:10
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Прокуратура через суд добивается выплаты для ветерана 75 тысяч рублей

Прокуратура Ачитского района Свердловской области направила в суд исковое заявление о признании за ветераном Великой Отечественной войны права на получение единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Ридусвчера в 16:18

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ruвчера в 14:52
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В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17

Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.comвчера в 12:15
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Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъвчера в 16:55
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК17:06
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