Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
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Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung.В источнике
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими
Znak.comвчера в 14:03