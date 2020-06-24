Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак. Причина — якобы расистские высказывания, сообщает Sddeutsche Zeitung.

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

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