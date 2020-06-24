Общество

КоммерсантъКоммерсантъAudi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак. Причина — якобы расистские высказывания, сообщает Sddeutsche Zeitung.
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Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

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Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Газета.Ru15:45

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

URA.Ru13:18

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за того, что сочла ее шутки расистскими

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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомости14:07

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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