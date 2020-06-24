Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

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