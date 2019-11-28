Общество
ИзвестияАудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда». За последний год по материалам, собранным службой внутреннего аудита, возбуждено более 15 уголовных дел, отметил Мельников.
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с чего всё началось
Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".Комсомольская правда06:24
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Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией
Комсомольская правда13:10
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