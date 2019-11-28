Общество

ИзвестияИзвестияАудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда». За последний год по материалам, собранным службой внутреннего аудита, возбуждено более 15 уголовных дел, отметил Мельников.
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с чего всё началось

Роскосмос: «Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома „Восточный“»

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".
Комсомольская правда06:24

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Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией

Комсомольская правда13:10

В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

Коммерсантъ09:03

По материалам Роскосмоса за год заведено более 15 уголовных дел против глав предприятий

ТАСС07:37

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

РБК07:59

В Роскосмосе признались в десятилетиях коррупции

Московский Комсомолец07:19

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Известия07:16

В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

РИА Новости06:49
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Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов

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Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
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Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Сертификацию лекарств в России отменили

Получение сертификата для начала реализации новых или привозных лекарственных препаратов в России больше не нужно.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Армия и оружие

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Газета.Ru 14:32
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Футбол

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Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Спорт

Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
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ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»

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Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
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Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
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Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

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Выпуск дебютной современной Octavia стартовал более 20 лет назад.
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Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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Общество

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Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
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Королева Елизавета II собирается уйти на заслуженный отдых

Отдельно стоит сказать, что Елизавета II среди всех монархов, известных в истории Британии, является своеобразным рекордсменом, ведь она на троне находится уже целых семьдесят шесть лет.
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