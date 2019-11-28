Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации

На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
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с чего всё началось

Роскосмос: «Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома „Восточный“»

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".
Комсомольская правда06:24

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Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией

Комсомольская правда13:10

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Известия07:16

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

РБК07:59

По материалам Роскосмоса за год заведено более 15 уголовных дел против глав предприятий

ТАСС07:37

В Роскосмосе признались в десятилетиях коррупции

Московский Комсомолец07:19

В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

Коммерсантъ09:03

В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

РИА Новости06:49
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Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
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На Украине Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как был завершён срок отбытия установленного ему ранее наказания.
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Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

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Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
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В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.
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В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество

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Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
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Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
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Авторы сериала «Ведьмак» встали на защиту брони Нифльгаарда

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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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Шоу сыграет за «МЮ» впервые с августа. Левитт, Лэрд и Бернард дебютируют за клуб в матче ЛЕ

В стартовом состав команды выйдут защитники Итан Лэрд и Дишон Бернард, а также полузащитник Дилан Левитт.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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